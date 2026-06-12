お笑いコンビ・ウエストランドの河本太が１２日、都内で行われた所属事務所・タイタンのお笑いライブ「タイタンライブ」にピンで出演した。毎回コンビで出演している恒例のライブだが、相方・井口浩之がワールドカップ仕事で渡米し、河本は初めてピンでの出演に。ピンでは、先月開催の「タイタンＧＷフェスお笑いｉｎ仙台〜その１〜タイタンピンネタ最強王決定戦！」で優勝し、注目を集めていた。この日は帽子、野球のプロテ