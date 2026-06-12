他人からの「よかれと思って」という言葉ほど厄介なものはありません。特に相手が絶妙な距離感の親戚だったりすると、その厄介さは数段跳ね上がるのではないでしょうか。今回の投稿者さんは、義姉からのある提案に頭を悩ませているようです。『娘の10歳の誕生日当日に、姪っ子（義姉の娘）のコンクール入賞のお祝い会を合同でやろうと義姉から言われています』突然の提案に驚いた投稿者さん。もともと娘さんは、誕生日に友だちを呼