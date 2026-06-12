株式会社シーズ・ファクトリーは、同社が展開する時計ブランド「アウトライン（OUTLINE）」より、新作ミリタリーウオッチ『ミリタリーType1950』を発表した。アウトラインの公式直販サイトのほか、チックタック、オンタイム、ムーヴの各店舗にて販売を開始している。 （関連：【画像】往時の米空軍の腕時計を再現したデザインなど（詳細）） アウトラインは1940～60年代のアンティ}