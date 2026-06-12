私はマリコ。夫と娘のルミ（6か月）と暮らしています。少し前に復職しました。するとどうやら同じ保育園に、大学時代のサークル仲間だったノドカがいるようです。当時、自分の価値観を一方的に押し付けてきたノドカ。ママ同士として再会したら、今度は育児で上から目線のアドバイスをされるかもしれません。不安です……。サークルを辞めてから会わなくなってすっかり忘れていたのに、私の脳裏には当時の記憶がよみがえってきたの