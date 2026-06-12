明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆人の事が気になって、自分の事がおろそかになりがちで疲れがたまっているので、心身のケアをしっかりとして、自分をいたわってあげてください。B型の運勢……★★★☆☆時間がいくらあっても足りないと感じるかもしれません。大切なのは、浮かんできたアイディアをすぐに実行に移す事です。O型の運勢……