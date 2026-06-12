タレントの辻希美（38）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。白髪事情について明かした。ランチを食べながら、ファンからの質問に答えていく動画を公開。「辻ちゃん、白髪生えましたか?」という質問に「ヤバイ」と即答。「白髪、前髪にまで出てきやがって」と前髪を触りながら語った。「今、前髪が出産後で、すっごい短いのがとんでもなくいて。しかも超薄いの前髪が」としたうえで、「そんな中で白髪が前髪にも出てきて