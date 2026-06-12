デービッド・ホックニーさん＝2018年9月、英ロンドン（ロイター＝共同）デービッド・ホックニーさん（英国の現代美術家）英メディアによると11日、自宅で死去、88歳。死因は明らかにされていない。英国を代表する現代アーティストとして知られた。37年、英中部ブラッドフォード生まれ。ロンドンの王立美術大学を優秀な成績で卒業した。その後、活動の拠点を米西部ロサンゼルスに移し、シャワールームやプールなど身近な風景や