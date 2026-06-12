お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（53）が9日放送のBS朝日「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」（火曜後10・00）に出演。あっという間に売れていった元バイト仲間について語った。同番組は、体調不良のため当面の間休養することを4月28日に発表したお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（54）の冠番組。日村の休養を受け、前回の今月2日放送分から同学年ながら後輩の井戸田が弟分の「いと次郎」として出