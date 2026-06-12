神奈川県内は１２日、上空に流れ込んだ寒気や湿った空気などの影響で、大気の状態が非常に不安定となり、横浜市などで激しい雨が降った。同市北部にはレベル３大雨警報が発表され、同市神奈川区では崖崩れが起きた。市によると、同区に設置した雨量計で１時間最大６０・５ミリを観測した。同区栗田谷では擁壁が高さ約１・５メートル、幅約５メートルにわたって崩れ、道路の一部をふさいだ。けが人はいなかった。また同区や鶴見