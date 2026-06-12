広島は１２日の楽天戦（楽天モバイル）で１―２の逆転負けを喫した。打線は３１イニングぶりとなる適時打で先制したものの、終盤に逆転を許して４連敗。これで交流戦は３勝１１敗１分けとなり、楽天と入れ替わる形で最下位に転落した。借金は今季ワーストの１４まで膨らんだ。前日１１日の西武戦（ベルーナ）では勝田の内野安打１本のみで敗戦。チームとして７日のオリックス戦以来、適時打が出ない苦しい状況が続いていた。