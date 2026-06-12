巨人・竹丸和幸投手（２４）が１２日の西武戦（ベルーナ）に先発。８回途中３失点（自責１）、１２奪三振と好投を見せたが、味方の援護に恵まれず５敗目（５勝）を喫した。８回３失点と力投した５月３１日の日本ハム戦からリフレッシュ抹消を経てこの日の先発マウンドに上がったドラフト１位左腕・竹丸。初回こそ一死一塁から長谷川に二塁打を浴びて先制点を献上したが、２回以降はすぐさま立て直し、５回まで４イニング連続で