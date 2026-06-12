グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。6月6日（土）の放送には、平手友梨奈さんが登場！ 6月3日（水）にリリースしたファーストアルバム『無表情な表情』について伺いました。（左から）潮紗理菜、平手友梨奈さん、遠山大輔◆潮紗理菜 先輩・平手友梨奈との共演に感動遠山：紗理菜ちゃんと友梨奈ちゃんは、関係性がめちゃめ