日本代表ＭＦ遠藤航主将（３３）の離脱を受け、新主将を託されたＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝が１１日（日本時間１２日）の練習後、Ｗ杯優勝へチームを引っ張る覚悟を明かした。Ｗ杯初戦・オランダ戦の３日前という急転直下の主将交代。同日朝に遠藤と直接話し、思いを託された板倉は「先頭に立ってやっていく」と力を込めた。また、ボランチを本職とするＭＦ遠藤に代わる追加招集が、なぜＦＷ登録の町野修斗（２６）＝ボル