米１０年債利回りは４．４７７％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:39）（日本時間21:39）（%） 米2年債 4.079（+0.017） 米10年債4.477（+0.016） 米30年債4.971（+0.015） ドイツ3.010（-0.022） 英国4.859（-0.046） カナダ3.418（+0.009） 豪州4.812（-0.083） 日本2.617（-0.062） ※米債以外は10年物
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