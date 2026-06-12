ドル円のピボットは１６０．１９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:41現在） ドル円 現値160.27高値160.38安値159.91 160.93ハイブレイク 160.66抵抗2 160.46抵抗1 160.19ピボット 159.99支持1 159.72支持2 159.52ローブレイク ユーロ円 現値185.34高値185.56安値185.13 185.99ハイブレイク 185.77抵抗2 185.56抵抗1 185.34ピボット 185.13支持1