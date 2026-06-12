タレントの有吉弘行とマツコ・デラックスが１２日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。有吉がクリスマスの駐車場での凡ミスを明かす一幕があった。この日のトークコーナーで「俺、この前のクリスマスの時にさ。クリスマスツリーを買って、クリスマスツリーを置いて帰るっていうさ、駐車場に。みんなに飽きられたわ」と話し出した有吉。「買ってさ。（地面にツリーを）置いてさ。トラン