日本サッカー協会は１１日（日本時間１２日）、ＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝がＷ杯メンバーから外れると発表した。ＦＷ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝を追加招集し、新主将はＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝が務める。遠藤はチームメートにあいさつをすることなくチームを離れ、自身のＸで代表引退を発表。この異例の事態を、金川誉記者が「読み解く」。夢舞台への道を断たれた遠藤の心中を、他者が推し量ることなど