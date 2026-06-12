忙しい朝に便利なおにぎり サッと作れるおにぎりは、朝食にピッタリ。白いご飯とおかずの組み合わせだとあまり食べてくれないお子さんも、具入りや味のついたおにぎりだと、ペロリと平らげてくれたりしますよね。大人にとっても、パッと食べられるおにぎりの朝食は便利。 そこで今回は、忙しいときでも作りやすくて、栄養満点の「朝おにぎり」のバリエにフィーチャーしました。いわゆる定番のおにぎりとは少し違うレシピに着目