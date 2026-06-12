日本サッカー協会は１１日（日本時間１２日）、ＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝がＷ杯メンバーから外れると発表した。２月に負った左足甲の負傷が完治せず、１次リーグ・オランダ戦（同１５日）の３日前に、森保一監督（５７）が決断した。ＦＷ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝を追加招集し、新主将はＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝が務める。遠藤はチームメートにあいさつをすることなくチームを離れ、自身のＸで代表引退