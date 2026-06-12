俳優の鈴鹿央士さん（26）が主演する映画『藁にもすがる獣たち』（9月25日公開予定）にMEGUMIさん（44）が出演することが発表されました。作品は、鈴鹿さん演じるYouTuberの主人公が、たまたま見つけた1億円をきっかけに欲望むき出しの争奪戦に巻き込まれていく物語です。MEGUMIさんが演じるのは、巨額の借金を抱えるワケあり主婦・圧田美奈。出演にあたり「自分の中でもやったことのない女性像だし、やったことない役だったので、