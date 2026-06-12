「ロッテ３−２ＤｅＮＡ」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＤｅＮＡがサヨナラ負けで２年ぶりの６連敗。今季ワーストの借金１０となった。九回に５番手宮城が２死二、三塁のピンチを背負うと、ロッテ・山本大に劇打を浴びた。試合は１点を追う三回、２死一、二塁から佐野の適時中前打で同点。なおも筒香の適時左前打で勝ち越した。しかし、先発の入江が四回、ソトに同点ソロを被弾した。入江は５回２失点で交代。許