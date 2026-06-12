「西武３−０巨人」（１２日、ベルーナドーム）巨人が２安打零敗するなど、打線が沈黙。２試合続けて無援に泣いたドラフト１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）は試合後、収穫と反省を振り返った。立ち上がりには慣れない敵地のマウンドに「あまり合わない感じがした」と苦しんで１失点。最少失点でしのぐと、二回以降は「普段あんまり投げないボールも使った」とカーブなどを織り交ぜながら、自身の投球を取り戻していった。