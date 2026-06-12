「楽天２−１広島」（１２日、楽天モバイル最強パーク）楽天が逆転勝ちで２連勝。ソフトバンクが敗れたため自力優勝の可能性が復活した。打線が０−１の七回２死から佐藤、浅村が連続四球。２死一、二塁で村林が左中間へ逆転２点二塁打を放った。先発の岸は７回５安打１失点で今季初勝利。プロ入りから２０年連続の白星となった。三回の投球中に降雨で試合が４０分間中断し、再開直後に１点を奪われた。それでもその後は