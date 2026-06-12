「迎えに行くね」って…相手の都合はおかまいなし！自分のことしか考えていない旦那さん。ワンマンすぎて会社でうまくやれているのか心配になりますね。ちなみに奥さんはこの日、ママ友との予定があったのですが…!?>>【まんが】俺が一番夫(ウーマンエキサイト編集部)