◇交流戦楽天2―1広島（2026年6月12日楽天モバイル）楽天の浅村栄斗内野手（35）が12日の広島戦（楽天モバイル）でNPB史上19人目となる通算1000四球をマークした。7回2死一塁の第3打席、玉村がフルカウントから投じた6球目、内角低めスライダーを見極め偉業達成となった。大型ビジョンに記録達成を祝福する映像が流され、浅村は一塁ベース上でヘルメットを取ってスタンドに一礼。大きな拍手が注がれた。この四球で2死