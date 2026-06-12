「楽天２−１広島」（１２日、楽天モバイル最強パーク）広島が４連敗で交流戦最下位に転落した。交流戦のビジターゲームは７戦全敗となった。１点リードの七回に先発・玉村が踏ん張りきれなかった。２死一、二塁のピンチを招くと、村林に左中間を破られる逆転の２点適時二塁打を浴びた。左腕は六回まで好投を見せていたが、七回に暗転する形となり、７回３安打２失点で２敗目を喫した。打線は三回に坂倉が先制の適時二塁打