6月26日（金）放送の『ミュージックステーション』では、今年2月に古希を迎えた桑田佳祐の出演が決定。大ヒットアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌『人誑し / ひとたらし』を披露する。桑田は、原作漫画を読みながら、主人公が努力し続け立ち向かう姿にインスピレーションを受け、主題歌を制作。実は、作詞・作曲のすべてを手掛けたアニメ主題歌は、デビュー48年目にして初めてのこと。そんな主題歌『人誑し / ひとたらし』を