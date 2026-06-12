桑田佳祐が、6月26日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日）に出演する。 （関連：宮本浩次、桑田佳祐、稲葉浩志……ソロとしても活発に活動するトップシンガーたち） 桑田の同番組への出演は、ソロとしては2022年11月以来となり、古希を迎えてから初のテレビ出演となる。番組では、TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」を含む、テレビ初披露となる楽曲2曲