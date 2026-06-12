ついに開幕した「FIFAワールドカップ2026」。史上初となる48チーム参加の今大会は、競技規模だけでなくその準備や戦い方の面でも新たな時代の幕開けになるかもしれない。FIFAとLenovoはAIを活用した分析支援システム「FIFA AI Pro」を全出場国向けに提供している。全48チームが同じAI基盤を活用できる環境が整った今、ワールドカップはどう変わるのだろうか。 （関連：【画像】FIFAとLenovoはAIを活用