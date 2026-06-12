【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Little Glee Monsterが、6月19日に、東京・新宿にてフリーライブを開催することを発表した。 ■フリーライブは6月19日18時30分より開始 日程および場所は、6月19日18時30分より新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場にて。 Little Glee Monsterがフリーライブを行うのは、2022年11月以来となる。 Little Glee Monsterは、ニューアルバム『BR