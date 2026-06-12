【その他の画像・動画等を元記事で観る】 アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTube チャンネル『OFF TAKE』の第8弾が公開された。 ■俳優としてもアーティストとしても注目を集めるふたりが共演 第8弾に登場するのは、映画『ちはやふる』で折江懸心役を演じるなど俳優として活躍の幅を広げる一方、幼少期から培ったピアノの演奏力を武器に、等身大のMUSICを届けるシンガーソングライター・藤原