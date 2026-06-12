【その他の画像・動画等を元記事で観る】 高中正義とANRIによるスペシャルライブ『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Surf & Breeze』が、6月11日に東京・SGCホール有明にて開催された。 ■レジェンドの夢の競演 このライブは、6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』に向け、6月5日から13日にかけてお台場・青海エリアを中心に、渋谷や六本木など東京各地で展開中の『MUSI