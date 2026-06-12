【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐が、6月26日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』に出演。TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」を披露する。 ■作詞作曲のすべてを手掛けたアニメ主題歌は、デビュー48年目にして初 桑田は、原作漫画を読みながら、主人公が努力し続け立ち向かう姿にインスピレーションを受け、主題歌を制作した。 桑