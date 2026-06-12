12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比650円高の6万6770円と急騰。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては749.96円高。出来高は9359枚となっている。 TOPIX先物期近は3915ポイントと前日比32.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.04ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 66770