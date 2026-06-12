孤独にならないための予防線_P001【漫画】本編を読む／全40ページ「昨日たまたま観たテレビでさー」というOLのおしゃべりから、この漫画はスタートする。OLたちは「人間関係のストレスが健康寿命に関係する」という一説について話に花を咲かせていた。「結局、孤独が一番体に悪いのねー」と楽しげに話す会話を、主人公の男性はこっそり聞いていた。たまたま昼休みにOLたちの会話が耳に入ってきた孤独にならないための予防線_P003孤