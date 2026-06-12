中国メディアの環球時報は11日、韓国メディアのコリア・タイムズが「韓国の工学系人材はなぜ次々と中国の大学に向かうのか」と題する記事を発表したことを伝えた。この記事では実際に中国行きを決めた人の例が紹介されている。最初に登場するのは韓国科学技術院（KAIST）のインターン生になった金さんの例だ。昨年、17歳の金さんはKAISTのインターン生になり、韓国の大学に出願するか、それとも米国の理工大学にするかと考えていた