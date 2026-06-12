◇交流戦オリックス2―1阪神（2026年6月12日京セラドーム）オリックス・紅林弘太郎内野手が左足に違和感を訴え、5回の守備からベンチに退いた。岸田監督は守備でのプレー途中に違和感を覚えたと説明。試合途中に病院へ向かったことを明かした。「大事を取って代わってもらいましたけどね。（あした以降は？）どうでしょうね。検査（の結果）次第で。また報告しますけど、（現時点で）分かりません」と指揮官も心配そうな