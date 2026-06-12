なにわ男子とAぇ! groupが12日、テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜後9：00）に出演した。ジュニア時代から切磋琢磨した2組だが、なにわ男子の大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜は佐野晶哉（Aぇ! group）とユニットを組んでいたことを明かした。【写真】NiziUやリトグリも・・・12日放送『Mステ』出演者「グループはなかった」とした大西は貴重な写真を公開すると「1曲だけオリジナルをいた