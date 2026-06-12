お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造（54）が、12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、新車が納車されたことを報告した。遠藤は「久々に新車を買いました」と言い、その車はテスラの「モデルY L」と明かした。遠藤はガソリン車の光岡自動車のバディも所持しているが、それに加えて今年4月に発売された車両本体価格749万円の電気自動車、テスラの新型SUVの購入を決めたもの。ホワイトカラーの新車を前に遠藤は、「で