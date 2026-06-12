◇第97回都市対抗野球大会2次予選近畿地区第1代表決定戦大阪ガス3―0日本新薬（2026年6月12日大阪シティ信用金庫スタジアム）社会人野球の都市対抗野球は12日、近畿地区第1代表決定戦が行われ、大阪ガスが日本新薬を3―0で下し、2年連続30度目の本戦出場を決めた。新人左腕が第1代表奪取に貢献した。立命大出身の遠藤翔海が6回被安打3、無失点の力投。「自分の持ち味は制球力。コースを突きながら、しっかりと投げられた