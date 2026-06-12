円安の流れが続くなか今年度、企業が想定している為替レートは147円87銭となりました。帝国データバンクが小規模企業を含む全国約2300の企業にアンケートを行ったところ、2026年度の想定為替レートは平均1ドル＝147円87銭となりました。2025年5月時点の想定レートと比べて8円あまり円安水準となりました。全体の約3割の企業が「156円〜160円」で想定する一方、150円以下とした企業が約4割にのぼり、平均値を押し下げました。帝国デ