ライトアップされたアジサイの中を進む箱根登山電車＝１２日、箱根湯本駅付近（木田亜紀彦写す）青や紫色のアジサイが闇夜に浮かび上がるライトアップが１２日、箱根登山電車沿線で始まった。幻想的な花の回廊を縫うように走る「夜のあじさい号」も１３日から運行される。小田急箱根によると、今年の開花は１週間ほど早く、現在は箱根湯本から大平台付近で見ごろを迎えている。標高の高い終点の強羅駅周辺では６月下旬ごろと