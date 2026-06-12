プロ野球セ・パ交流戦は12日、6試合が行われました。首位ソフトバンクはヤクルトに逆転負けで連勝は5で止まりました。一方2位の西武は巨人に3-0で勝利し6連勝、ゲーム差なしの首位に立ちました。日本ハムは8連勝で首位に0.5ゲーム差につけています。ロッテは2連勝で巨人に並び4位に浮上。セ・リーグで唯一勝利のヤクルトが8位に浮上し、DeNAは6連敗、広島は4連敗で最下位転落となりました。＜6月12日の交流戦結果＞◆西武 3-0 巨人