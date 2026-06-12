韓国―チェコ戦サッカーの北中米W杯が11日（日本時間12日）に開幕し、メキシコ・グアダラハラではA組の韓国-チェコが行われた。ここに登場したチェコ代表がまとうアウェーユニホームが、一瞬でビリビリに破れる事件が発生。韓国のファンからも驚きの声が上がった。この試合は韓国が赤基調のホームユニホームを着用。チェコは白基調のアウェー用を着用した。前半25分、チェコのFWパヴェル・シュルツのユニホームを、韓国のDFイ