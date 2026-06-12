グラビアアイドル・つんこが、9日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】谷間には汗がじっとり！サウナ撮影の醍醐味が詰まったカット つんこは中央大法学部卒。美スタイルを武器に活躍している。グラビアだけでなく､声優やDJなど幅広い活動を行っている。 同号では、念願だったというサウナグラビアを披露。自慢の美ボディが汗にまみれた姿を見せつけている。「着た瞬間に『これ、大丈夫？』と思うものも