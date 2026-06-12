◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）残り１００メートルの直線で山本有真（積水化学）が、１４分５９秒８９で同種目４連覇中の田中希実（豊田自動織機）をかわし、初優勝を果たした。「自分でも信じられないくらい」と目を大きく見開いた。愛知出身でパロマ瑞穂は幼い頃から慣れ親しんだ会場。しかし、改修前の最後に出場した高校３年の記録会ではレース中に疲労骨折を負い、「悔しくて泣いていた