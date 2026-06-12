◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）西武が交流戦最後のカードとなる巨人戦の初戦を制し、今季３度目の６連勝。ソフトバンクがヤクルトに敗れたため、初優勝を狙う交流戦でも首位に浮上した。西口監督は「気にせずやっていきます」と先を見据えた。先発・高橋光成投手は７回１安打無失点、毎回の１０奪三振で巨人戦４度目の登板で初勝利を挙げ、リーグトップタイの７勝目。今季はここ