◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３Ｘ―２ＤｅＮＡ（１２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは先発の広池康志郎投手が自己最長８回２失点の快投で試合を作ると、２試合連続のサヨナラ勝ちで、４月４日以来となる勝率５割に復帰した。９回２死二、三塁から山本大斗が右前に運んで決着をつけた。これまで借金返済をかけた一戦は５戦全敗中だっただけに、“６度目の正直”で念願の勝利をつかんだ。試合後、山本はヒーロ