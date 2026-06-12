可愛すぎる現役慶応大生キャバ嬢が初登場。人気店に入店できた上、わずか2日でテレビ出演を叶えたというシンデレラストーリーに狩野英孝らが驚愕した。【映像】ハイスペックすぎる“現役慶應大生”美人キャバ嬢6月10日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#57が放送。全国から超人気キャストが集結しトークを展開した。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。める（六本木・ジャングル東京）は秋田県出身の現役慶応