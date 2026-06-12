今年2月に古希を迎えた桑田佳祐（70）が、26日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜後9:00）に出演することが決定した。アニメ『あかね噺』のオープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」を披露する。【動画】祝！70歳桑田佳祐ティザー映像桑田は、原作漫画を読みながら、主人公が努力し続け、立ち向かう姿にインスピレーションを受け、主題歌を制作。桑田が作詞・作曲のすべてを手掛けたアニ